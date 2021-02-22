ФК «Ростов» сделал подарок молодой маме с детской коляской

Женщина пришла на стадион с детской коляской в мороз. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Прошедший матч против «Ахмата» на стадион пришли посмотреть более 10 тысяч фанатов. Самой запоминающейся из них стала молодая болельщица, которая привезла с собой на трибуны в коляске маленькую дочку. Необычная пара привлекла к себе много внимания и удостоилась необычного приза.

- После игры малышке вручили памятный подарок с символикой клуба, - рассказали в пресс-службе ФК «Ростов».

Девочке вручили подарок на память. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В этот день из-за погоды на стадионе было холодно. Но это не помешало маме и девочке призывать футболистов к победе. Малышка поддерживала игроков как только могла. Атмосфера шумного стадиона понравилась ребенку. Память об этом дне у нее останется на долгие годы.

Минувшая игра завершилась вылетом «Ростова» из борьбы за Кубок России. Хозяева поля проиграли «Ахмату».

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