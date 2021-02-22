В Ростовской области почти три десятка больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В стационарах получают лечение более 1700 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число тяжелобольных пациентов с COVID-19 в Ростовской за минувшие сутки достигло 25. Врачи через интубационную трубку подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в региональном правительстве

- ИВЛ помогает дышать 161 пациенту, - сообщают в пресс-службе. - Всего в донских стационарах получают лечение 1701 пациент с подтвержденным коронавирусом.

Врачам удалось добиться успехов в борьбе с пандемией. Медики вылечили 61535 человек, за последние сутки здоровых людей стало больше еще на 324 человека.

Напомним, за сутки в Ростовской области зарегистрированы еще 313 новых случаев. Общее число заболевших достигло 71270. Сотрудниками лабораторий Ростовской области за сутки проведены 10836 тестов на коронавирусную инфекцию. Всего с момента начала пандемии их выполнено 1830,83 тысячи.

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