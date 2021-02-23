Прогноз погоды на 23 февраля: в День защитника Отечества столбики термометров в Ростове достигнут отметки в -11 градусов

Прогноз погоды на 23 февраля в Ростове-на-Дону Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Прогноз погоды на 23 февраля: ростовские синоптики пообещали осадки только с утра. Погода в праздничный день будет крайне переменчивой - защитников ждут дождь, мокрый снег, резкое похолодание и стремительное повышение атмосферного давления.

В утренние часы будет прохладно - от минус 3 до плюс 1 градуса, днем столбик термометра достигнет отметки от минус 5 до минус 6 градусов. К вечеру похолодает еще значительнее - от минус 8 до минус 11 градусов. В День защитника отечества в донской столице в течение всего дня будет стоять пасмурная и облачная погода. По прогнозам синоптиков, с утра возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер сегодня сменит три направления: западное, северо-западное и северо-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 5-12 метров в секунду.

Атмосферное давление резко пойдет на повышение и составит 759-772 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 25 до 96 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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