Полузащитник Роман Еременко может уйти из ФК «Ростов»

Роман Еременко выступает в составе «Ростова» почти два года. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

33-летний атакующий полузащитник ФК «Ростов» вскоре может уйти из команды. Руководство донского футбольного клуба задумалось о расторжении контракта с футболистом.

- Договор планируют подписать по обоюдному согласию, - сообщил в соцсетях блогер Нобель Арустамян.

Полузащитник должен был выступать в составе желто-синих до 2023 года. Он играет в составе команды с 2019 года. В этом сезоне в матчах Российской Премьер-лиги Роман Еременко выходил 16 раз. Ему удалось забить только один мяч и сделать голевую передачу.

Пока неизвестно есть ли у футболиста предложения от других клубов. Ранее Роман Еременко выступал ЦСКА, «Рубин», «Удинезе», «Динамо», «Спартак» и другие клубы.

В минувшем матче против «Ахмата» Валерий Карпин его заменил еще до окончания первого тайма. После этого на поле футболист не вернулся.

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ФК «Ростов» принимал «Ахмат» на домашнем поле. У фанатов были опасения, что игру могут отменить из-за непогоды. Однако в вечер матча не было снега и сильного ветра, игра началась по расписанию (подробности).

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