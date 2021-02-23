В Ростовской области ищут пропавшего 55-летнего мужчину

Мужчина пропал в сентября 2020 года. Фото: «Лиза Алерт - Юг»

На территории донского региона ищут 55-летнего Сергея Сергеевича Самойлова, который исчез 19 сентября прошлого года и теперь о его местонахождении ничего не известно.

- Сначала мужчину пытались разыскать в Гуково и Аксае. Сейчас зона поиска расширилась. Пропавший может находиться в любом населенном пункте Ростовской области, - рассказали волонтеры регионального поискового отряда «Лиза Алерт - Юг».

Близкие люди переживают за жизнь Сергея Самойлова. В последний раз его видели еще прошлой осенью. Тогда он был одет в темную футболку, черные штаны и кеды с белой подошвой.

Отмечается, что пропавший мужчина невысокого роста - около 155 сантиметров, худощавого телосложения, у него голубые глаза, русые волосы до плеч, иногда носит усы

На Дону также ведутся поиски 38-летнего жителя Семикаракорска. Мужчина исчез после новогодних каникул.

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