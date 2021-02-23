В Ростовской области от COVID-19 за сутки привились 1300 человек

На Дону вакцинация идет полным ходом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории донского региона прививку от коронавирусной инфекции получили уже 62824 человека, из них за минувшие сутки – 1300. Пациентам сделали прививки препаратом «Спутник V», который разработан учеными московского из Института им. Гамалеи.

- Вакцинацию полностью завершили уже 14735 человек - рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Сейчас сделать прививку против коронавируса на Дону можно в поликлиниках по месту жительства. Желающим необходимо заранее записаться по телефону или во время личного визита. После этого люди будут приглашены на прием на определенное время. Это сделано для того, чтобы соблюсти санитарно-эпидемиологические требования, в том числе социальную дистанцию.

В вакцинации будет отказано людям с хроническими заболеваниями, недавно переболевшим вирусными инфекциями и коронавирусом, а также беременным, кормящим женщинам и детям.

Медики считают вакцинацию наиболее эффективным методом борьбы с пандемией.

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