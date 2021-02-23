Автомобилистка сбила девочку на дороге в Ростовской области

Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Фото: Архив КП

В Матвеево-Курганском районе на дороге сбили школьницу. На 14-летнюю девочку в оживленном месте наехал автомобиль Volkswagen Polo во вторник утром, 23 февраля.

- Авария произошла на улице Почтовой, 6. По предварительной информации, 30-летняя женщина сбила девочку-подростка, которая перебегала проезжую часть в неположенном месте, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

ДТП случилось неподалеку от перекрестка. Ближайший пешеходный переход находился всего в 200-х метрах. Но по какой-то причине юная дончанка решила перебежать дорогу и не рассчитала свои силы. Девочка угодила под колеса иномарки.

Пострадавшую с травмами доставили в ближайшую больницу.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Еще один человек пострадал в аварии под Ростовом. Водитель маршрутки столкнулся с грузовиком «КамАЗ».

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