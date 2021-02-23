В Ростове к мемориалу «Павшим воинам» возложили цветы

Цветы возложили в парке Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Во вторник, 23 февраля, губернатор донского региона Василий Голубев возложил цветы в ростовском сквере им. Фрунзе к памятнику «Павшим воинам». Торжественная церемония прошла в честь Дня защитника Отечества.

- В числе участников оказались представители областного правительства, Законодательного собрания, администрации Ростова-на-Дону, Южного военного округа, ветераны, а также сотрудники военных и правоохранительных органов, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Во время традиционной минуты молчания присутствующие почтили память воинов, погибших во время несения службы.

Торжественным маршем у мемориала «Павшим воинам» прошли рота почетного караула и духовой оркестр Южного военного округа.

В честь Дня защитника Отечества в небе над Ростовом этим вечером прогремит праздничный салют.

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Организаторы расскажут, что именно понимается под защитой Отечества, как производится защита сухопутных, морских и воздушных границ и самое важное, как защищать ценности страны и семьи (подробности).

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