Под Ростовом водитель батайской маршрутки попал в аварию из-за инфаркта

Водителя увезли с места аварии в карете скорой помощи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напряженная работа довела водителя маршрутки Батайск-Койсуг до больничной койки. Во время поездки мужчине стало плохо с сердцем. После этого он попал в аварию. ЧП произошло во вторник утром, 23 февраля.

- Шофер выехал на обочину дороги, а после врезался в дорожный знак, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

Очевидцы аварии сообщили о произошедшем инспекторам ДПС и позвонили в скорую помощь. Прибывшие на место медики пришли к выводу, что у водителя во время работы случился инфаркт прямо за рулем маршрутки. Пострадавшего доставили в отделение ближайшей больницы, где ему оказали всю необходимую помощь.

К счастью, жертв чудом удалось избежать. В момент аварии маршрутка была пустой. Транспортное средство еще не успело выехать на маршрут.

Водитель маршрутки пострадал в аварии в Аксайском районе.

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