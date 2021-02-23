Живет в городе и не женат: в Ростовской области составили портрет среднестатистического мужчины

В Ростовской области продолжительность жизни мужчин больше, чем в среднем по стране Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Ростовстата решили проанализировать, как выглядит типичный ростовчанин. Эксперты пришли к неожиданным выводам исследования, приуроченного специально ко Дню защитника Отечества.

- В Ростовской области проживают 1,95 миллиона мужчин, из них в городах - 1,3 миллиона человек. Средний возраст жителя Дона - 38-39 лет, - сообщают в региональном отделении государственной статистики. - Представителей сильной половины человечества в регионе около 46,5%.

Судя по всему, типичный ростовчанин не спешит вступать в брак. Но уважает семейные ценности. Так, более 80% детей рождаются в полной семье. Чаще всего отношения в ЗАГСе регистрируют дончане в возрасте от 25 до 35 лет.

Продолжительность жизни мужчин в Ростовской области увеличивается с каждым годом и составляет около 69 лет, что почти на год больше, чем в среднем по России.

Преобладает количество мужчин и в научной сфере – около 60%. А вот в органах власти в Ростовской области в два раза больше женщин.

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