Донские врачи не смогли спасти жизни еще пяти пациентов с коронавирусом

Еще пятеро погибли из-за коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области число людей, умерших из-за коронавируса, за достигло 3058 человек, из них за минувшие сутки не смогли выжить пятеро. Медики не сумели спасти жизни трех женщин и двух мужчин.

- Все они имели сопутствующие заболевания, осложняющие лечение. Возраст погибших от 50 до 83 лет, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Медики отмечают, что чаще всего после заражения коронавирусом погибают пенсионеры. Именно поэтому пожилым людям стоит строго соблюдать правила безопасности – носить защитные маски и перчатки, чтобы не заразиться опасной инфекцией.

Сейчас врачи лечат от коронавируса более шести тысяч пациентов. Большая часть заболевших получают все необходимое лечение на дому. В тяжелом состоянии в стационарах находятся 35 человек.

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Рассказываем о случившемся подробнее (подробости)

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