В Ростове стадиону «Олимп-2» присвоили имя Виктора Понедельника

Ростовский стадион «Олимп-2» получил новое имя. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал документ о переименовании бывшей домашней площадки футбольного клуба «Ростов» в «Стадион «Олимп» имени Виктора Понедельника». Об этом сообщает администрация донской столицы в среду, 23 февраля.

- Легендарный нападающий Виктор Понедельник провел большинство футбольных матчей за ростовские команды именно на этом стадионе, - отметили в ростовской мэрии.

Сейчас на спортивном объекте ведутся масштабные работы по реконструкции. Ранее глава региона попросил министерство спорта обратить особое внимание на «Олимп-2».

Ростовчане до сих пор помнят спортивные подвиги Виктора Понедельника, хотя с того момента прошло уже более 60-ти лет. Он забил победный мяч в составе сборной СССР в финале Кубка Европы 1960 года. В истории отечественного футбола это до сих пор единственное первое место, завоеванное на этом турнире.

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