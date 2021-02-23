ФК «Ростов» сдал в аренду нападающего

Нападающий Давид Тошевски продолжит сезон в «Тамбове». Фото: пресс-служба «Ростов»

Руководство ФК «Ростов» во время зимнего трансфертного окна подписало договор о передаче футболиста на правах аренды. 19-летний Давид Тошевский будет выступать за «Тамбов». Об этом сообщает пресс-служба желто-синих во вторник, 23 февраля.

- Нападающий будет играть в составе «Тамбова» до конца текущего сезона, - рассказали представители клуба.

Контракт македонского футболиста Давида Тошевски с донским клубом рассчитан на пять лет. По некоторой информации, сумма этого трансфера составила около миллиона евро.

Известно, что футболист начал свою карьеру в футбольном клубе «Работнички». Он дебютировал в матче чемпионата Северной Македонии против «Струги». После этого во время ответной игры ему удалось забить свой первый гол.

Ранее ФК «Ростов» объявил об уходе полузащитника Романа Еременко.

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