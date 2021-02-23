В Ростове в честь 23 февраля прогремел праздничный салют

Ростовчане увидели праздничный салют Фото: Анна САДОВНИКОВА

Эффектный праздничный салют в честь Дня защитника Отечества увидели жители и гости донской столицы в небе над Ростовом. Сотни ярких огней украсили город во вторник, 23 февраля.

- Артиллеристам ЮВО удалось запустить около трех тысяч боеприпасов. Они произвели 30 залпов с интервалом в 30 секунд, - уточнили в пресс-службе Южного военного округа.

Всего для салюта в Ростове использовали 80 орудий. Все пусковые установки расположили на левом берегу Дона.

Этим вечером яркие праздничные салюты также прогремели над такими городами, как Новочеркасск, Волгоград, Каспийск, Владикавказ, Новороссийск, Симферополь, Керчь, Ставрополь и Севастополь.

Ранее военнослужащие артиллерийских подразделений отработали порядок действий при выполнении залпов из 122-мм гаубиц Д-30 и пусков из самоходных установок 2А85.

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