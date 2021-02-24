Скорая помощь врезалась в иномарку в Ростовской области

В Ростовской области скорая помощь врезалась в иномарку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донском регионе случилась авария с участием автомобиля скорой помощи и иномарки. На место прибыли сотрудники ГИБДД.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

На данный момент известно, что инцидент произошел около половины седьмого вечера в районе дома № 41 на улице Ленина в городе Аксае. По предварительной информации, 55-летний водитель автомобиля скорой помощи не выдержал на дороге необходимую дистанцию, в результате чего врезался в иномарку "Daewoo Gentra", водитель которой поворачивал налево в положенном для этого месте.

Обе машины при ударе получили небольшие механические повреждения. К счастью, никто из людей в результате аварии не пострадал.

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