В центре Ростова с марта запретят остановку транспорта

Запрет на остановку транспорта в центре Ростова введут с 13 марта Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Ростове-на-Дону с 13 марта скорректируют схему движения на нескольких центральных улицах. Как сообщает городской департамент автодорог и ОДД, там запретят остановку.

Так, нельзя будет останавливаться на следующих участках дорог:

- на улице Журавлева от Суворова до Пушкинской с восточной стороны, от Петровской до восточной стороны дома № 25/167 по Журавлева и от Пушкинской до Журавлева, 47 с западной стороны; - на улице Большой Садовой от дома № 40 до Буденновского с южной стороны; - на Восточной от Крепостного до Нахичеванского с южной стороны; - на Шаумяна от дома № 27 до Буденновского с северной стороны; - на Фрунзе от Тимирязева до Стадионной с северной стороны и от Тимирязева до Буденновского с южной стороны; - на Каяни от дома № 10 до Верхненольной, 8 с восточной стороны.

Еще на трех улицах ограничат максимально разрешенную скорость. Это 40-я линия от Ереванской до Черевичкина, Каяни от Мурлычева до Советской и Вавилова от Таганрогской до Иловайской. На этих участках автомобилистам придется ездить не больше 40 км/ч.