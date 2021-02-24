Глава Ростова-на-Дону отчитается о работе за 2020 год

Сити-менеджер расскажет об исполнении нацпроектов и планах на будущее

Глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отчитается о своей работе за 2020 год. Мэр выступит с докладом на четвертом заседании гордумы. Оно пройдет в среду, 24 февраля.

В повестке заседания выступление Алексея Логвиненко значится под первым номером. Планируется, что сити-менеджер расскажет о реализации нацпроектов, о стратегии социально-экономического развития Ростова-на-Дону до 2035 года, а также о мерах по борьбе с распространение коронавируса.

Напомним, что Алексей Лонгвиненко уже второй раз выступит перед депутатами гордумы с годовым отчетом. В прошлом году его доклад в основном касался планов администрации Ростова-на-Дону на ближайшие годы.