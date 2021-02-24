За что я люблю Ростов-на-Дону Фото: Денис Демков

Ростов-на-Дону – солнечный, теплый и гостеприимный город, который отличается сильным и непредсказуемым характером. Дончане, переехавшие по разным причинам в другие регионы, с удовольствием вспоминают долгое лето с мая по сентябрь, душистые абрикосы, сладкий виноград и множество парков, по которым так приятно гулять. Несмотря ни на что, в душе они все также остаются ростовчанами.

Ностальгия по родному городу проявляется по-разному. Все мы скучаем по близким и друзьям, но также в обычной жизни нам часто не хватает каких-то самых простых вещей – булочек из пекарни на улице, местных конфет или кваса, а кому-то - жарких солнечных лучей.

- Люблю ростовчан за их южный дух и особый темперамент, который чарующе прекрасен. А еще я занимаюсь футболом, и мой номер на форме 61. Вот он мне всегда и напоминает о том, где сейчас мои близкие, - так говорит героиня материала Анна Усачева о Ростове.

За что еще любят ростовчане свой город читайте в новом материале «За что я люблю Ростов-на-Дону».