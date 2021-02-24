По льготной программе Минсельхоза кредитный портфель в 1,5 раза нарастил ВТБ

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Кредитный портфель ВТБ по льготной программе Минсельхоза (Программе № 1528) вырос на 56% и превысил 190 млрд рублей по итогам текущего года, а количество действующих соглашений с заемщиками достигло двух тысяч. Такие цифры озвучили в ВТБ.

- Мы всегда отмечали высокий спрос на кредиты в рамках «Программы 1528», при этом даже во время пандемии наши заемщики не снижали потребности в развитии проектов и их финансировании, – сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников. - Преимущественную долю в нашем портфеле по программе занимают инвестиционные кредиты. ВТБ продолжает активно участвовать в проработке и реализации новых инструментов поддержки аграриев, совершенствует продукты и обслуживание клиентов. Так, в рамках недавнего расширения целевого использования программы на поддержку производителей комбикормов мы с февраля запустили прием заявок заемщиков этой отрасли и уже готовим к реализации ряд сделок на 2 млрд рублей»

За год в рамках действующих соглашений с клиентами ВТБ выдал кредиты на сумму более 119 млрд рублей, что на 37% превышает показатель 2019 года. Общий объем выдач предприятиям сельского хозяйства за период действия программы достиг 252 млрд рублей.

Так, наибольший объем финансирования предоставлен в Воронежской (28 млрд рублей), Липецкой (20 млрд рублей) и Волгоградской (18 млрд рублей) областях. Далее - Ставропольский край (15 млрд рублей), Белгородская область (14 млрд рублей) и Челябинская область (13 млрд рублей).

Кроме того, вырос спрос на программу у сельхозпроизводителей сферы растениеводства. По итогам года сумма заключенных кредитных соглашений по программе в данной отрасли превысила 57 млрд рублей, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года. Для предприятий малых форм хозяйствования, занятых в растениеводстве, в 2020 году банк упростил процесс получения льготных краткосрочных кредитов до 30 млн рублей и сократил срок принятия решения, минимизировал пакет документов, а также улучшил условия по залоговому обеспечению.

Напомним, в прошлом году ВТБ поддержал инициативу Минсельхоза по дополнительной поддержке АПК и предоставил заемщикам возможность скорректировать графики погашений выданных кредитов. Они смогли переносить платежи по краткосрочным оборотным кредитам на один год, а по инвестиционным – на любой срок до окончательной даты погашения сделки. Пролонгация кредитных соглашений по упрощенному порядку была реализована по более чем 100 сделкам.