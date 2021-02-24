Диспетчерские службы ЖКХ в Ростовской области подключат к системе 112

В планах у властей - подключить к системе 112 еще и управляющие компании / Фото: 112ro.donland.ru/

В Ростовской области к системе 112 подключат все крупные аварийные диспетчерские службы ЖКХ. Планируется, что это произойдет до 2023 года. Об этом рассказал замглавы Центра информационного обеспечения безопасности населения региона Сергей Берлизов.

Напомним, первой к системе 112 в Ростовской области подключили газовую службу, затем департамент городского и областного ЖКХ, а также теплоэнергетиков. В дальнейшем по единому номеру в случае аварий можно будет звонить в Ростовский водоканал и Водоканал Азова. Кроме того, власти рассматривают возможность подключения к единой службе экстренных вызовов управляющие компании.

По словам Сергея Берлизова, вопросы ЖКХ больше всего волнуют жителей региона. Только в 2020 году по номеру 112 специалисты приняли свыше 290 тысяч звонков.