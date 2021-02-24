Учителю года-2020 подарили трехкомнатную квартиру в Ростовской области

Михаил Гуров более 10 лет работает в системе образования региона / Фото: правительство Ростовской области

Лучшему учителю 2020 года в Ростовской области подарили трехкомнатную квартиру. В среду, 24 февраля, сертификат на новое жилище Михаилу Гурову передал губернатор Василий Голубев.

Глава региона поздравил ростовского педагога с победой во всероссийском конкурсе. Также он отметил, что этот результат показывает высокий уровень образования в области.

Сам же учитель оказался в шоке от своего подарка. Он не ожидал, что его победу так высоко оценят.

- Считаю, это победа – не моя, а всей системы образования области, - заявил педагог.

Напомним, Михаил Гуров уже более 10 лет трудится в системе образования. Сейчас он преподает математику в Ростова-на-Дону. Благодаря его победе в сентябре Ростовская область примет очередных участников конкурса «Учитель года России-2021».