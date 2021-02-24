СК завел уголовное дело после хлопка газа в Ростовской области

В ЧП пострадали три человека, в том числе 15-летний подросток Фото: СУ СК России по РО

В Ростовской области после хлопка газа на хуторе Молаканский Красносулинского района завели уголовное дело. Статья – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Напомним, ЧП произошло утром в понедельник, 22 февраля, в жилом доме. В результате взрыва газового баллона пострадали три человека: мужчины 1988 и 1978 годов рождения, а также 15-летний подросток.

Следователи выяснили, что неисправный газовый баллон жильцы дома приобрели за день до несчастья. Один из пострадавших купил его на газозаправочной станции в городе Зверево.

- Таким образом, неизвестный оказал услугу, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - отметили в СУ СК по региону.

Сейчас правоохранители продолжают разбираться в деталях происшествия. Ход расследования контролируют прокуроры.

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