В Ростове-на-Дону мужчина полгода развращал малолетнюю дочь любовницы

Школьница стала жертвой отчима Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Меча жительницы Ростова-на-Дону о личном счастье закончилась для женщины и ее дочери драмой. Жительница Западного микрорайона донской столицы после развода очень надеялась построить полноценную семью. Она мечтала найти себе мужа, а дочери – отца.

Около года назад 33-летняя Ирина Леонтьева (имя изменено – прим. ред.), по словам источника в правоохранительных органах региона, на одном из сайтов познакомилась с мужчиной. Вскоре из онлайн-общения они перешли в режим реальных встреч. Роман между ними быстро перетек в сожительство. Правда, с предложением зарегистрировать отношения в ЗАГСе 39-летний ростовчанин не торопился.

До поры до времени женщина думала, что у них в семье, пускай и не официальной, все в порядке. Но потом Ирина стала замечать, что с 13-летней дочерью происходят странные вещи. Школьница стала замкнутой и словно побаивалась отчима. В последствии мать узнала, что в то время, как ее не было дома, гражданский муж развращал подростка. Мужчина приставал к школьницы на протяжении полугода.

После этого мать школьницы обратилась с жалобой в правоохранительные органы региона. Сейчас в отношении мужчины, как пояснил источник, возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», подозреваемый задержан. Если суд признает вину мужчины, он может сесть в тюрьму на 20 лет.

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