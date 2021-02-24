Реконструкция ул. Вавилова в Ростове подорожала на 1 млрд рублей

Минстрой РО заложил на реконструкцию улицы Вавилова 4 млрд рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове подорожала реконструкция улицы Вавилова. Стоимость работ возросла с 3 до 4 млрд рублей. Об этом в среду, 24 февраля, на заседании гордумы сообщил мэр города Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, разработка проекта реконструкции находится на завершающей стадии. Он будет готов в 1-2 квартале 2021 года.

В зону преображения дороги попадают 139 земельных участков. Среди них частные дома, небольшие магазины, автосервисы и автосалоны. Планируется, что на их выкуп потребуется 2 млрд рублей. Эти деньги намерены попросить у областных властей. Алексей Логвиненко отметил, что «люди будут недовольны, но других вариантов нет».

Напомним, на улице Вавилова собираются построить двухуровневую развязку. Проезжую часть расширят до четырех полос. Обновление дороги позволит облегчить транспортную ситуацию в микрорайоне Суворовском.