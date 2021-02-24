"Нива" с водителем оказалась в ледяной ловушке на реке в Ростовской области

На реке машина стала уходить под воду. Фото: предоставлено Игорем Прудниковым

В Пролетарске (юго-восток Ростовской области) водитель "Нивы" чудом спасся после того, как его автомобиль стал проваливаться под лед. Вытащить внедорожник помогли подоспевшие на помощь очевидцы происшествия.

Парень на «Ниве» угодил в ледяную ловушку на реке Чепрак, решив прокатиться по замершему водоему. В какой-то момент под колесами автомобиля треснул лед и машина стала стремительно уходить под воду. Происшествие заметили пролетарцы, находившиеся на берегу реки.

- Внедорожник наклонился и стал уходить в ледяную воду, - рассказывает «Комсомольской правде-Ростов» один из очевидцев Игорь Прудников. - Решили на тросе вытягивать ее из ледяной воды. К счастью, это удалось.

Сейчас с водителем, попавшим в переделку, все в порядке. "Ниву" вытащили, автомобиль, скорее всего, нуждается в ремонте.

В Ростовской области в феврале довольно часто случаются инциденты на льду. Совсем недавно с отколовшейся льдины в Таганроге спасли два десятка человек. На выручку гулявшим по льду возле набережной таганрожцам пришли полицейские.

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