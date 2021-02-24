Жители Батайска бесплатно получат помощь адвокатов в МФЦ

Фото: пресс-служба Администрации Батайска

В Батайске в офисе многофункционального центра открыли пункт юридической помощи. Теперь посетители МФЦ смогут не только получить государственную или муниципальную услугу, но и бесплатно проконсультироваться у юристов - членов Адвокатской палаты Ростовской области.

ОТВЕТЯТ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС И ПОМОГУТ С ДОКУМЕНТАМИ

Торжественное открытие пункта юридической помощи состоялось 18 февраля. В мероприятии приняли участие первый заместитель главы администрации Батайска Роман Волошин, директор МФЦ Батайска Юрий Тищенко и президент Адвокатской палаты Ростовской области Григорий Джелаухов.

Григорий Сергеевич считает, что бесплатная юридическая помощь особенно востребована в многофункциональном центре. Высококвалифицированные адвокаты подробно проконсультируют посетителей по всем интересующим юридическим вопросам. Кроме того, они помогут собрать нужные документы для получения государственной услуги, составить жалобу, заявление или ходатайство.

- Часто люди в силу различных причин не готовы самостоятельно собрать и подготовить нужный пакет документов, поэтому юридическая помощь, да еще и в здании многофункционального центра, будет очень полезной для граждан, - пояснил президент областной Адвокатской палаты.

Фото: пресс-служба Администрации Батайска

УСЛУГИ ПОЛУЧАТ ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ

Пункт юридической помощи будет работать по графику многофункционального центра пять раз в неделю. Бесплатную помощь смогут получить широкие категории граждан. Согласно федеральному и областному законодательству, среди них - инвалиды, малоимущие, ветераны и другие. Если человек не входит ни в одну из категорий граждан, но нуждается в помощи, его заявление рассмотрят в индивидуальном порядке.

Директор МФЦ Батайска Юрий Тищенко подчеркнул, что в течение года офисы посещают сотни тысяч посетителей, у которых возникли какие-либо вопросы.

- По нашим подсчетам через все офисы города за год проходит порядка 150-200 тысяч заявителей с самыми разными просьбами и обращениями. Появление в центральном офисе места, где юристы помогут гражданам в правовых вопросах, очень актуально и будет востребовано среди жителей города, - уверен Юрий Николаевич.

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Открытый в Батайске пункт юридической помощи в МФЦ стал вторым в Ростовской области. Ранее такой центр заработал в Ростове-на-Дону.

Бесплатные юридические услуги уже показали свою востребованность и эффективность. Полезными консультации оказались, например, для тех, кто подавал в суд через портал госуслуг «Правосудие».

- Вместе с юристом грамотно и быстро составила документ. Если бы не было центра, сама бы не справилась и обратилась за платной консультацией. А так мне помогли совершенно бесплатно, все объяснили, - рассказала о своем опыте ростовчанка Анастасия Величко.

Скоро помощь адвокатов получат еще больше жителей донского региона. В марте планируется открыть десять пунктов в многофункциональных центрах других городов и районов. Уполномоченный МФЦ Ростовской области Алексей Алехин ожидает, что бесплатная юридическая помощь станет еще доступнее.

- В настоящее время ведется работа по организации приема адвокатов в офисах в других городах и районах области. Рассчитываем, что концентрация в МФЦ комплекса услуг по защите прав и интересов граждан, включая консультации адвокатов, позволит повысить доступность и эффективность системы бесплатной юридической помощи на Дону, - прокомментировал Алексей Владимирович.