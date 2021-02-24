Ростовский губернатор сделал прививку от коронавируса

Глава региона получил обе части вакцины от COVID-19 / Фото: правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев привился от коронавируса. Он уже получил обе части вакцины. Об этом пишет 1md со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Ирину Четвертакову.

По предварительным данным, Василий Голубев вакцинировался «Спутником V». Прививку он перенес хорошо, жалоб на самочувствие у него не было. Насколько известно, первую часть препарата губернатор получил в конце января, а вторую – спустя три недели.

Напомним, о своем желании сделать прививку глава региона сообщал на пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года. Один из его помощников тогда заболел коронавирусом, поэтому Василий Голубев тоже сделал тест на КВИ, а уже потом пошел вакцинироваться.