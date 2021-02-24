Около «Ростов Арены» построят ледовый дворец

Ледовый дворец возведут между южным проездом к городу и стадионом / Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону построят новый спортивный объект. Это будет ледовый дворец. Его планируют разместить между южным проездом к городу и «Ростов Ареной». При этом ранее сообщалось о территории с восточной стороны стадиона.

В среду, 24 февраля, глава города Алексей Логвиненко на заседании думы показал первые эскизы объекта. Ледовый каток планируют возвести в рамках проекта по развитию спортивного кластера на левом берегу Дона. Министерство строительства региона уже приступило к внесению изменений в документацию по планировке и межеванию территории.

Планируется, что рядом с ледовым дворцом обустроят еще два спортивных объекта. Это будут школа конного спорта и центр подготовки футболистов.