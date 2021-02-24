Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 24 февраля: в каких районах затруднено движение

В Ростове-на-Дону зарегистрированы 5-балльные пробки. Фото: Мария ШАБАНОВА

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 24 февраля: публикуем последние данные о ситуации на дорогах. Рассказываем, какие участки города лучше объезжать.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено в Советском районе. Пробки образовались на улице Доватора от улицы Мадояна до Заречной улицы. Подождать придется водителям, которые двигаются в обоих направлениях. Транспортный затор зарегистрирован на улице Курской по направлению движения к улице Мечникова. Он растянулся от пересечения с улицей Липецкой до улицы Либкнехта.

Большая пробка традиционно образовалась на проспекте Михаила Нагибина. Дольше придется добираться пассажирам и водителям, которые направляются из центра в сторону Северного. Движение затруднено на участке от улице Нансена до улицы Ларина.

Движение затруднено в нескольких районах города. Фото:yandex.ru/maps/

Проблемы могут возникнуть и в Северном микрорайоне. Движение парализовано на улице Вавилова перед пересечением с проспектом Королева. Небольшая пробка образовалась и на самом проспекте.

В целом, пробки в Ростове-на-Дону оценили в пять баллов.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове-на-Дону на 89,8 FM