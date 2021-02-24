В Тацинском районе в 2021 году заработает новая модульная поликлиника

Поликлиника скоро получит лицензию на ведение медицинской деятельности / Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области в этом году заработает новая модульная поликлиника. Ее откроют в Тацинском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Модульное здание приобрели и установили летом 2020-го. На это ушли 72 млн рублей из областного и местного бюджетов. К ноябрю в помещение провели свет и воду. А к концу года все работы в здании были завершены.

Теперь нужна лицензия на ведение медицинской деятельности. Ее планируют получить до 10 марта. После этого в поликлинику завезут мебель и оборудование. Планируется, что новое медицинское учреждение будет оказывать помощь всем жителям Тацинского района. В смену здесь намерены принимать до 350 пациентов.