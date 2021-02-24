Водитель отечественного авто пострадал в результате ДТП на трассе

На трассе под Ростовом перевернулось отечественное авто. Фото: ГИБДД по РО

На трассе под Ростовом случилась авария, в результате которой пострадал мужчина. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Сейчас известно, что инцидент произошел во вторник, 23 февраля, около половины пятого вечера на трассе А-260 «Волгодонск-Каменск». По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 не справился с управлением, в результате чего его машину занесло, она выскочила по скользкой дороге на встречную полосу, а затем упала в кювет и перевернулась.

К счастью, в этот момент движение на встречке было не очень оживленным и в авто никто не врезался. Водитель отечественной машины получил различные травмы, ему понадобилась помощь медиков скорой помощи.

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По факту аварии проводится проверка.

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