В День защитника Отечества спасительную прививку от коронавируса сделали более 450 дончан

В праздник прививку от коронавируса сделали более 450 дончан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донском регионе проведение вакцинации против новой коронавирусной инфекции не останавливалось даже в праздничный день.

- За минувшие сутки прививку от коронавируса сделали еще 456 человек, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Таким образом, общее количество привитых дончан увеличилось уже до 63 280 человек. Стоит отметить, что только за вчерашний день полностью окончил вакцинацию 141 местный житель. Эти люди сделали первый укол 2 февраля, а 23 февраля им ввели вторую дозу вакцины. За весь период проведения прививочной компании двукратное введение препарата уже прошли 14 876 дончан.

К счастью, продолжает снижаться и количество заболевших, в праздничный день инфекцию подхватили 304 человек. Но также 23 февраля вылечиться удалось 338 заболевшим.

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