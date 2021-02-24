В аварии в Волгодонске пострадали двое школьниц

Школьницы пострадали в аварии в Ростовской области. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области автоледи спровоцировала аварию, в которой пострадали двое взрослых и двое детей.

- Сейчас правоохранители проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В настоящее время удалось установить, что инцидент произошел во вторник, 23 февраля, около половины седьмого вечера на на улице Жуковском шоссе в районе дома № 5 в городе Волгодонске. По предварительным данным, 63-летняя автоледи за рулем автомобиля ВАЗ-2174 не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там произошло столкновение с иномаркой Kia Ceed под управлением 33-летнего шофера.

В результате аварии пострадали водитель отечественного авто и пассажиры иномарки - 33-летняя женщина и две девочки 7 и 10 лет. К счастью, дети были пристегнуты ремнем безопасности и не получили более серьезных травм. К месту происшествия прибыли медики скорой помощи, они оказали помощь всем пострадавшим.

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По факту аварии ведется проверка.

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