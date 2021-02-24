Новый ледовый дворец появится на левом берегу Дона

В Ростове появится новая ледовая арена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице появится новый ледовый дворец. Об этом рассказал на сегодняшнем заседании городской думы глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- Ледовый дворец будет расположен восточнее стадиона «Ростов-Арена», - отметил в своем выступлении Алексей Логвиненко.

Кроме того, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев уже высказывался о том, что предоставит помощь инвесторам, которые возьмутся за строительство ледового дворца, который расположится невдалеке от главного городского стадиона.

По предварительным данным, предполагается, что стадион будет вмещать в себя порядка пяти тысяч зрителей. Ледовая арена войдет в состав спортивного кластера на левом берегу реки Дон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зимой в Ростове на левом берегу появится открытый каток.

Изначально его хотели сделать в центре города, но это оказалось слишком дорого.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!