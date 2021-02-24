В Ростове пожар унес жизнь местного жителя

В Ростове произошел пожар в коллекторе. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовском коллекторе произошел пожар, в котором погиб человек. Очевидцы вызвали к месту происшествия огнеборцев, которые прибыли очень оперативно.

- Огнем было охвачено семь квадратных метров помещения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 23 февраля. Звонок с сообщением о возгорании на пульт дежурного поступил в 21:18. По данным звонившего, пожар вспыхнул в Советском районе в коллекторе на улице Еременко.

Локализовать возгорание огнеборцам удалось к 21:29, а полностью пожар был потушен уже в 21:34. Когда пожарным удалось попасть внутрь, там они обнаружили обгоревшее тело. В настоящее время устанавливается личность погибшего и причина возгорания. В тушении принимали участие восемь спасателей и две пожарные машины.

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