Городская администрация подала в суд на застройщика микрорайона "Левенцовский"

Администрация Ростова будет судиться с застройщиком микрорайона "Левенцовский" Фото: "КП" Архив

Администрация города Ростова-на-Дону подала в суд на недобросовестного застройщика микрорайона "Левенцовский". Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко во время своего отчета на заседании в городской думе, которое состоялось в среду, 24 февраля.

- Администрация уже подала 57 исков на 717 миллионов рублей в отношении шестого микрорайона. Может быть перерасчет и по другим микрорайонам, там речь идет о сумме более трёх миллиардов рублей. Теперь будем требовать возмещения и отстаивать свою позицию в суде, - рассказал Алексей Логвиненко.

Глава города сообщил, что по договору аренды земельных участков, компания-застройщик должна была возвести в первом, третьем, пятом и шестом микрорайонах школы, детские сады и поликлиники. Но ничего этого на территории так и не появилось, поэтому администрации пришлось вложить в строительство деньги из бюджета.

Как рассказал Алексей Логвиненко, была определена рыночная стоимость арендной платы, которую необходимо было платить арендатору. И теперь все вопросы мэрия будет решать через суд.

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