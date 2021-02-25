Есть чем гордиться: Батайск занял первое место в области по привлечению инвестиций

Фото: пресс-служба Администрации Батайска.

На сегодняшний день огромное значение в экономическом развитии региона играют инвестиции. В этом плане правильный вектор взял город Батайск Ростовской области. Основными источниками инвестиций являются средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства, собственные средства предприятий и средства индивидуальных предпринимателей.

Администрация активно привлекает инвесторов, готовых вкладываться в социально-экономическое развитие города. Поэтому вполне справедливо и обоснованно, что именно этот город занял первое место по итогам рейтинговой оценки 55 муниципальных образований области. Опередив даже миллионник Ростов-на-Дону, которому досталось третье место в областном рейтинге по привлечению инвестиций за 2019 год. Вторую позицию занял шахтерский город Гуково.

ПОЗИТИВНАЯ ТЕНЦЕНЦИЯ

В администрации Батайска рассказали, как им удалось выйти в лидеры по области.

- В качестве меры поддержки инвестиционной деятельности администрацией Батайска осуществляется сопровождение наиболее значимых инвестиционных проектов, - рассказал глава администрации города Геннадий Павлятенко. - Перспективу развития определяют инвестиции. Ведь приток инвестиций - это рабочие места, пополнение бюджета и решение многих социальных и инфраструктурных вопросов и, как результат, динамичное социально-экономическое развитие города.

При этом важно подчеркнуть, что экономические показатели 2019 года говорят о сохранении позитивных тенденций по основным направлениям развития экономики.

КОНКРЕТНО В ЦИФРАХ

В администрации рассказали, что объем инвестиций в экономику города за 2019 год составил 5,6 миллиарда рублей. При этом динамика поразительная. Так, по сравнению с 2018 годом, темп роста - 114%. Индекс физического объема вырос на 141%.

70% от общего объема инвестиций приходится на долю субъектов малого предпринимательства. Ими за отчетный период освоено 3,9 миллиарда рублей. Темп роста - 144,4%. По крупным и средним предприятиям объем освоенных инвестиций - 1,7 миллиарда рублей, темп роста - 103,9%.

КАК ВЫГЛЯДИТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

В администрации Батайска рассказали, что в 2019 году завершены работы по инвестиционному проекту «Кондитерская фабрика «Морозов» по изготовлению сахарного печенья. Объем инвестиций - 360 миллионов рублей. После выхода на максимальную мощность объем производства расширится до 40 тонн печенья в сутки, а также будет увеличено количество персонала с 12 до 190 рабочих мест.

В 2019 году в перечень инвестиционных проектов добавлены также два новых перспективных проекта. Это проект по строительству новой высокотехнологичной и автоматизированной площадки нефтебазы ООО «Авантаж» по хранению и перевалке нефтепродуктов с объемом инвестиций 300 миллионов рублей, который позволит создать 100 новых рабочих мест. И второй проект - строительство завода по выпуску газобетонных блоков автоклавного твердения (завод строительных материалов) ООО «Южная экспортная компания» с объемом инвестиций 250 миллионов рублей и созданием 41 рабочего места.

В целом, перечень инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы администрации Батайска, включает семь проектов на общую сумму 15,1 миллиарда рублей.