В Ростове двое фальшивых попали в руки правоохранителей

В Ростове поймали двух "липовых" полицейских Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице двое местных жителей под видом полицейских просили взятки за оказание своих "услуг" и были задержаны настоящими правоохранителями.

- Сейчас в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Оперативникам удалось выяснить, что двое их так называемых "коллег" 20 и 23 лет пришли домой к одному из местных жителей и потребовали от него взятку в размере 30 тысяч рублей за то, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности по статье 228 УК РФ. Но мужчина заподозрил неладное и после их ухода незамедлительно обратился в полицию.

Они предложили мужчине согласиться на передачу денег, чтобы взять злоумышленников с поличным. Так и произошло, подозреваемые были пойманы прямо в момент передачи купюр. Кроме того, полицейские выяснили, что мужчины никогда не имели и не имеют отношения к органам внутренних дел.

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Оба они потребовали взятку за непривлечение к уголовной ответственности.

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