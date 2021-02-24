Лжесотрудник банка лишил ростовчанина 170 тысяч рублей

В Ростове ищут лжебанкира Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В донской столице правоохранители разыскивают лжесотрудника банка, который обманул местного жителя на крупную сумму денег. Злоумышленник использовал известный прием на доверчивом горожанине.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Правоохранители выяснили, что на телефон потерпевшего поступил звонок с неизвестного номера. Голос на том конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что со счетом мужчины сейчас происходят подозрительные действия. Чтобы остановить махинации ему предложили сказать все данные банковской карты и секретный код из поступившего смс. Как только испугавшийся за свои сбережения мужчина выполнил все перечисленное, то с его счета тут же списались деньги в размере 170 тысяч рублей.

Как только ростовчанин понял, что его обманули, то незамедлительно обратился в полицию.

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