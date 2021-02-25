Пробки в Ростове-на-Дону на утро 25 февраля: какие участки лучше объехать

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки оцениваются на четыре балла.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Пробки в Ростове-на-Дону на утро 25 февраля. Рассказываем, где затруднено движение в донской столице прямо сейчас.
Движение затруднено в Октябрьском районе. Многокилометровая пробка растянулась на улице Вавилова от Тоннельной до Орбитальной. Небольшой затор на улице Дачной от улицы Таганрогской до Вавилова.
Пробка сковала переулок Ашхабадский. Затор зафиксирован и на проспекте Михаила Нагибина. Проехать непросто в направлении в центр города.
Парализовано движение на участке улицы Киргизской в Первомайском районе. Водители простаивают в пробке от Беломорского переулка до улицы 50-летия Ростсельмаша. Проезд затруднен на улице Вятской от Днепровского переулка до улицы Щербакова. Затор образовался на улице Менжинского от кольца и до пересечения с улицей Пановой.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки в Ростове-на-Дону оцениваются на четыре балла.