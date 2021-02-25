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Пробки в Ростове-на-Дону на утро 25 февраля: какие участки лучше объехать

Рассказываем, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на утро 25 февраля
Михаил СТРИЖЕВ
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По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки оцениваются на четыре балла.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки оцениваются на четыре балла.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 25 февраля. Рассказываем, где затруднено движение в донской столице прямо сейчас.

Движение затруднено в Октябрьском районе. Многокилометровая пробка растянулась на улице Вавилова от Тоннельной до Орбитальной. Небольшой затор на улице Дачной от улицы Таганрогской до Вавилова.

Пробка сковала переулок Ашхабадский. Затор зафиксирован и на проспекте Михаила Нагибина. Проехать непросто в направлении в центр города.

Парализовано движение на участке улицы Киргизской в Первомайском районе. Водители простаивают в пробке от Беломорского переулка до улицы 50-летия Ростсельмаша. Проезд затруднен на улице Вятской от Днепровского переулка до улицы Щербакова. Затор образовался на улице Менжинского от кольца и до пересечения с улицей Пановой.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки в Ростове-на-Дону оцениваются на четыре балла.