Пробки в Ростове-на-Дону на утро 25 февраля: какие участки лучше объехать

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки оцениваются на четыре балла. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 25 февраля. Рассказываем, где затруднено движение в донской столице прямо сейчас.

Движение затруднено в Октябрьском районе. Многокилометровая пробка растянулась на улице Вавилова от Тоннельной до Орбитальной. Небольшой затор на улице Дачной от улицы Таганрогской до Вавилова.

Пробка сковала переулок Ашхабадский. Затор зафиксирован и на проспекте Михаила Нагибина. Проехать непросто в направлении в центр города.

Парализовано движение на участке улицы Киргизской в Первомайском районе. Водители простаивают в пробке от Беломорского переулка до улицы 50-летия Ростсельмаша. Проезд затруднен на улице Вятской от Днепровского переулка до улицы Щербакова. Затор образовался на улице Менжинского от кольца и до пересечения с улицей Пановой.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки в Ростове-на-Дону оцениваются на четыре балла.