Администрация Ростова оспорила возведение высоток у Казанской лестницы

Мэрия пытается через суд остановить застройку улицы Береговой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Ростова-на-Дону оспорили строительство высоток на улице Береговой возле Казанской лестницы. Они подали апелляционную жалобу на решение арбитражного суда, который обязал администрацию города выдать разрешение на возведение дома.

Мэрия судится с ООО «ДЛВ Инвест». Компания планирует построить два здания в 15 и 22 этажа. Власти считают, что эти высотки уничтожат Казанскую лестницу, а двухполосная дорога на набережной встанет в пробках.

Ранее администрация донской столицы уже не раз отказывала застройщику в выдаче разрешения. В прошлом году власти запретили высотное строительство на улице Береговой. Однако часть компаний, которые получили градплан до введения ограничений, потребовали выдать им разрешения. В том числе и «ДЛВ Инвест». Разрешить спор мирным путем мэрии и этой фирме не удалось. В итоге дело дошло до суда. Тот встал на сторону предпринимателей. Теперь власти пытаются оспорить это решение.