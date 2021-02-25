Прокуратура проверит заявление ростовчанки на недоступность лекарства от рака

Женщина тратит весь день на поездку за лекарством в Азов Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура заинтересовалась историей о больной раком ростовчанке. Женщина вынуждена каждый день ездить за лекарствами в другой город.

Насколько известно, у жительницы Ростова-на-Дону рак легких третьей стадии. Медики назначили ей противоопухолевый препарат. Однако получать его женщина должна в стационаре Азова.

Ростовчанка пожаловалась, что из-за ежедневных поездок в другой город она не может работать. Путь до Азрова и обратно занимает у нее почти весь день.

Региональная прокуратура организовала проверку. В надзорном ведомстве пообещали принять необходимые меры реагирования, если будет выявлен факт нарушения закона.