В Таганроге за 14 млн рублей отремонтируют путепровод на ул. Шевченко

На путепроводе уложат новый асфальт и заменят деформационные швы Фото: Яндекс. Карты

В Таганроге в 2021 году отремонтируют путепровод на улице Шевченко. Местные власти уже приступили к поиску подрядчика. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно отремонтировать бетонные основания пролетных строений и опор, заменить деформационные швы, установить перильное и барьерное ограждения, обустроить тротуары, уложить новый асфальт, нанести разметку и восстановить освещение. Гарантия должна составить 8 лет.

Победителя электронного аукциона выберут 3 марта. Начальная (максимальная) цена контракта – 14,1 млн рублей. Подрядчик должен будет выполнить все работы в течение 6 месяцев с момента подписания договора.