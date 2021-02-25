Парк «Димитриевский» в Ростове приведут в порядок до конца 2021 года

Благоустройство парка начали еще в 2020 году, но подрядчик сорвал все сроки Фото: Google Карты

В Ленинском районе Ростова-на-Дону в 2021 году приведут в порядок два общественных пространства. Это сквер у Дома книги и парк «Димитриевский». Такое решение депутаты гордумы приняли на заседании 24 февраля.

По словам главы Ленинского района Владимира Влазнева, в сквере у Дома книги (на пересечении Буденновского проспекта и улицы Большой Садовой) планируют установить разборную сцену. Там будут выступать поэты и музыканты, а также проводить презентации книг. Депутаты усомнились в необходимости этой сцены – слишком много шума для жителей ближайших домов. Они попросили доработать проект благоустройства.

Что касается парка «Димитриевский», то работы там начали еще в 2020-м. Однако их пришлось приостановить – с подрядчиком из-за срыва сроков работ расторгли контракт. Сейчас проект обновления парка проходит корректировку. Этот процесс обещают завершить до конца февраля. В апреле чиновники намерены обратиться в гордуму с вопросом о выделении финансирования.

По итогам заседания депутаты определили конкретные сроки благоустройства этих общественных пространств. Сквер у Дома книги должны привести в порядок до 31 октября, а парк «Димитриевский» – до 31 декабря.