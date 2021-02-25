Власти региона намерены повысить рождаемость и увеличить продолжительность жизни населения Фото: Архив "КП"

В 2021 году на поддержку семей с детьми в Ростовской области направят более 7,4 млрд рублей. Об этом рассказала начальник управления проектной деятельности при губернаторе Анна Булатова.

- Проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на повышение рождаемости и увеличение продолжительности жизни в регионе. Объем финансовой поддержки семей с детьми в этом году увеличен на 10% по сравнению с 2020-м, - отметила Анна Булатова.

Также стало известно, что в 2021-м на основе социального контракта помогут 650 малоимущим семьям Дона. Это больше, чем в минувшем году. Тогда поддержку оказали 636 семьям.