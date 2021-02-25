Выдачу ипотеки почти на 90% нарастил ПСБ за 2020 год

Выдачу ипотечных кредитов по программе гражданской ипотеки за минувший год нарастил ПСБ на 87%, опередив общерыночные темпы.

Так, в сегменте ипотеки на новостройки выдача увеличилась более чем в два раза - до 60 млрд рублей. При этом одним из факторов роста спроса на первичное жилье остается «Ипотека с господдержкой 2020». ПСБ в рамках льготной программы выдает кредиты по ставке до 5,85% годовых*, что позволяет повысить доступность жилья от застройщиков для максимального круга заемщиков. С момента запуска Госпрограммы 2020 по февраль текущего года ПСБ выдал кредитов почти на 45 млрд рублей.

Банк также активно реализует другие программы с госсубсидированием. По программе семейной ипотеки в ПСБ действует одна из самых низких ставок на рынке - 4,5% годовых*. За год банк нарастил выдачу семейной ипотеки почти в три раза, что обусловлено высоким спросом на программу.

- Ипотечное кредитование является мощным стимулом восстановления потребительского спроса и экономики в целом, - сообщила начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева. - Благодаря программам льготной ипотеки сотни тысяч российских семей смогли приобрести собственное жилье на доступных условиях. Каждая третья сделка в ПСБ заключается в рамках льготной ипотеки. Мы заинтересованы в развитии ипотечного бизнеса и предлагаем клиентам привлекательные условия как по уровню ставок, так и по неценовым параметрам - цифровой инфраструктуре для быстрого, удобного и безопасного оформления кредитов, а также специальную систему скидок и бонусов от партнеров-застройщиков в десятках российских регионов.

Напомним, в 2020 году ПСБ в очередной раз стал лидером по выдаче кредитов военнослужащим: банк занимает 40% рынка военной ипотеки. Зарплатные клиенты могут оформить кредит по ставке до 6,9%, для других категорий военнослужащих доступны ставки от 7,1%*. Предложение действует как для покупки вторичного жилья, так и для рефинансирования действующего кредита. Кредит квартиру в строящемся доме военнослужащие могут получить по ставке от 5,85%*.

*При соблюдении определенных условий. Подробности уточняйте в ПСБ.

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