В Ростовской области умерли еще 18 пациентов с COVID-19

Коронавирус унес жизни пациентов в возрасте от 59 до 92 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса. По данным на четверг, 25 февраля, в регионе скончались еще 18 ковид-пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

Не смогли побороть болезнь 12 женщин в возрасте от 59 до 92 лет, а также шестеро мужчин от 59 до 83 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Ростовской области увеличилось до 3 079 человек.