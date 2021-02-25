Как приручить интернет или от чего зависит качество связи?

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При помощи смартфона можно найти всевозможную информацию, заказать и оплатить любую покупку, коммунальные услуги и банковский кредит. Он может стать вашим навигатором в чужом городе или гидом по Вселенной, помочь разнообразить времяпрепровождение, узнать что-то новое и связаться с человеком из любой точки мира. У многих с интернетом связана работа. И при этом, само собой, важна скорость реакции помощника, а значит - качество связи.

Для обычных интернет-пользователей стабильный интернет крайне важен еще и потому, что он влияет на время (а оно, как известно, деньги).

От каких факторов зависит скорость интернета? Сколько объектов подключено к связи 4G в Ростовской области? Подробнее в материале «Как приручить интернет».