Где и как 25 февраля заразились коронавирусом 296 ростовчан

Большая часть заболевших - люди старше 18 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика заболеваемости коронавирусом в Ростовской области на четверг, 25 февраля. За сутки в регионе инфекцию выявили еще у 296 человек. В оперштабе рассказали, где и как они заразились.

Наибольший суточный прирост вновь показал Ростов-на-Дону. За сутки диагноз «коронавирус» поставили 107 жителям. В Батайске и Новочеркасске у медиков прибавилось по 11 пациентов. В Таганроге плюс еще 10 ковид-пациентов.

Статистика заболеваемости COVID-19 на 25 февраля

Значительная часть заболевших – 37,8% – люди в возрасте от 46 до 65 лет. На втором месте люди от 18 до 45 лет. Таких пациентов 28,1%.

В стационарах сейчас лечатся 1711 человек. На инвазивной ИВЛ находятся 27 больных, на неинвазивной – 149.

Общее число случаев заражения COVID-19 в Ростовской области достигло 72 179. Выздоровели 62 519 пациентов, в том числе за минувшие сутки лечение закончили 322 жителя региона. Также сегодня стало известно о 18 смертях.