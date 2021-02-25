Убытки транспортных компаний Ростова из-за пандемии превысили 1 млрд рублей

Из-за коронавирусных ограничений перевозка пассажиров в Ростове в 2020 году снизилась на 80-90%

Пандемия коронавируса сказалась на транспортной отрасли Ростова-на-Дону. Из-за введенных в 2020 году ограничений перевозка пассажиров в городе сократилась на 80-90%. Убытки перевозчиков составили более 1,06 млрд рублей. Об этом на заседании гордумы сообщил глава профильного департамента Христофор Ермашов.

Еще одна неприятность для транспортных компаний Ростова – взыскание штрафов. Чиновники возобновили эту процедуру в декабре 2020 года. Перевозчики задолжали 71 млн 630 тысяч рублей. Иски на эту сумму уже находятся в арбитражном суде. Как отметил Христофор Ермашов, взыскание долгов может привести к банкротству многих компаний. Это, в свою очередь, может парализовать работу общественного транспорта в Ростове-на-Дону.

Депутаты гордумы поручили администрации донской столицы разработать комплекс мер, необходимых для поддержки перевозчиков.